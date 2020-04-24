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حوادث

السيطرة على حريق بشركة تصنيع أوراق بالسويس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:18 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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حسن غنيمة
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالسويس من السيطرة على  حريق شب بمخزن مخلفات الورق باحدى شركات تصنيع الاوراق والكرتون بمنطقة السخنة بالسويس دون اى اصابات او خسائر فى الارواح .

كان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس تلقى اخطارا من العميد محمد نبيل مدير ادارة الدفاع المدنى  بنشوب حريق باحدى قطاعات المنطقة الاقتصادية بالسخنة وتم الدفع بعدة سيارات اطفاء لمحاصرة النيران بالتعاون مع ادارة مكافحة الحريق بالشركة وتم محاصرة مخازن الورق رغم سوء الاحوال الجوية وشدة الرياح وانعدام الرؤية.

وتم عزل منطقة الحريق عن مصانع الانتاج والعمالة الموجودة بالشركة حتى تم اخمادها وامر اللواء رجب عبد العال مدير امن السويس بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
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