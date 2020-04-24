محمد هنيدي يغلب أحمد السقا فى أولى حلقات برنامجه

دخل الفنانان أحمد السقا ومحمد هنيدي في تحد قوي خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات الخيري الترفيهي " اغلب السقا ".



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وأعلنت المذيعة رزان مغربي في أولى حلقات البرنامج المذاع بفضائية "ام بي سي مصر"؛ السباق بين الاثنين في من الأقوى في عضلات الفك و فاز بها أحمد السقا؛ ثم قدمت لهم اختبارا " مين حبيبي" وهو ان يذكر الفنان اسم زوجة صاحب الصورة التي تظهر على الشاشة وفاز في هذا الاختبار الكوميديا محمد هنيدي.





برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.





البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.