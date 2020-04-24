مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.





ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف للتأمين الصحي.





واستقبل مستشفى التأمين الصحى، كل من:





1- "قذافي فرغلي عبد النبي 48 سنة- عامل، مصابا بجرح قطعي في الراس.





2- سيد محمود عبد النبي 24 سنة- عامل، مصابا بجرح قطعي في الراس.





3- محمد سيد حنفي 32 سنة- عامل، مصابا بكدمات في الظهر.





4- عبد التواب عثمان 41 سنة- جثة هامدة.





ةتبين أن الضحايا الاربعة، مقيمون مركز ديروط بمحافظة أسيوط.



