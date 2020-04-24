فى أول يوم رمضان.. انتشار أمني كبير لتنفيذ قرار حظر التجوال

نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة لتنفيذ قرار حظر التجول على كافة الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد، فى أول أيام شهر رمضان المبارك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.





وكشفت مصادر أمنية أنه منذ الساعة الخامسة تجولت دوريات أمنية للتأكد من إغلاق كافة المحلات، ويستمر حظر التجول حتى السادسة من غدا.





وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات كانت تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم وكانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة على مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.





وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين وسيتم إلقاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.