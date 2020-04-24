AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صحابي وحيد كان يذهب إليه النبي في منزله.. أمين الفتوى يجيب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:42 م
صحابي وحيد كان يذهب
صحابي وحيد كان يذهب إليه النبي في منزله.. أمين الفتوى يجيب
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن  النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذهب وقت الظهيرة إلى بيت أحد من الصحابة سوى بيت أبي بكر الصديق ، مضيفا:  نال سيدنا أبو بكر مكانة كبيرة لم ينالها أحد من  الصحابة عند الرسول  وتزوج النبي بالسيدة عائشة ريحانة أبي بكر.
وأوضح عويضة خلال لقائه على فضائية" الحياة" أن مواقف أبي بكر مع النبي كثيرة منها الكرم ، منوها بأنه كرم في مؤازرة الدعوة والوقوف بجانب النبي ، فهو رمز لمعنى الصداقة الحقيقية. 


قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع  بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع  تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا، وقد اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

وأضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ و ثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.

وأكدت اللجنة أنه بناء على ما سبق: لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به، والأفضل يصليها المسلم في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتوى الأزهر: لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو

حكم صلاة التراويح في البيت.. الأزهر العالمي للفتوى يرد.. فيديو

علي جمعة يوضح حكم بخاخة الربو أثناء الصيام

حكم الشرع في من مات دون قضاء الصيام

مفتي الجمهورية يوجه رسالة للصائمين

مفتي الجمهورية عن كورونا: وباء عالمي لم يستثن مكانا وعلينا الصبر

ترشيحاتنا

لسة ورانا فيلم .. أول تعليق من غادة عادل على مقلب رامز جلال

علي جمعة: سيدنا نوح هو من لقب مصر بأم الدنيا وغوث العباد.. فيديو

بعد توقف المصانع فى الصين.. مصر لديها فرصة ذهبية لتوطين صناعات مهمة

شاهد | إبراهيم سعيد يدخل في نوبة بكاء على الهواء .. تفاصيل

اتدفن بأفرولي.. لحظة استشهاد المنسي تدفع الاختيار للمقدمة

أزمة كبيرة تضرب الزمالك بشأن المستحقات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة