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أخبار البلد

بلجيكا تبدأ في رفع قيود كورونا اعتبارا من 11 مايو المقبل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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أ ش أ
 تعتزم السلطات البلجيكية إطلاق المرحلة الأولى من رفع قيود الحجر الصحي المفروض على خلفية انتشار فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 11 مايو المقبل.

وقالت مصادر في الحكومة البلجيكية - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة - إنها قررت البدء بفتح المتاجر للسلع غير الغذائية اعتبارا من 11 مايو، في خطوة ستمثل المرحلة الأولى من الرفع التدريجي لقيود الحجر الصحي.

ويتوقع أن تجري العملية على عدة مراحل ستستغرق كل واحدة منها بضعة أسابيع لتمكين السلطات من دراسة الحالة والتأكد من أن الإجراءات لم تتسبب بتدهور الوضع الوبائي وسيكون فتح الحدود الخارجية للبلاد في آخر المراحل.

وفرضت السلطات البلجيكية تدابير صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا على أراضيها في 14 مارس الماضي ، وشمل هذا النظام غلق الحدود وحظر التنقلات بين مناطق البلاد، باستثناء التنقلات داخل الحي السكني. 

وأكدت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أن المعدلات اليومية للوفيات جراء الفيروس باتت تميل للانخفاض في الأيام الأخيرة.

وسجلت بلجيكا اليوم 190 حالة وفاة و1497 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 6679 حالة، والإصابات 44294 في بلد يقطنه 11.5 مليون نسمة. 

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