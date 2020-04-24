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فن

بصحبة جيل التسعينات.. إيهاب توفيق يهنئ جمهوره بشهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:58 م
ايهاب توفيق وجيل
ايهاب توفيق وجيل التسعينات
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محمد بدران
هنأ الفنان ايهاب توفيق الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك وذلك من خلال صورة نشرها علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" .


وظهر ايهاب توفيق برفقه نجوم جيلة حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر وعلق علي الصورة قائلا"  رمضان كريم عليكم"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.


طرح الفنان إيهاب توفيق دعاء دينيا جديدا ، بعنوان "يا ربي" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.


الدعاء من كلمات أحمد عبد الله وألحان أشرف سالم وتوزيع موسيقى أحمد عبد العزيز.. والدعاء تم طرحه على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.


 تقول كلمات الدعاء:
ياربي ياربي ياربي ياربي يا الله، ياعزيز ياجبار ياعالم الأسرار، لاجل النبي المختار، إرزقنا جناتك، ياربي ياربي ياربي ياربي يا الله، إرزقنا لو عاصيين يرحمنا لو قاسيين، ياحبيبي يا الله، دايما علينا حليم


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رمضان كريم عليكم ❤️

A post shared by Ehab Tawfik (@ehabtawfiksinger) on

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