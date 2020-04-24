AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعقيم وتطهير قرية بهاليل بسوهاج عقب تسجيل حالة إصابة بـ كورونا..صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:24 م
تعقيم وتطهير قرية
تعقيم وتطهير قرية بهاليل بسوهاج عقب تسجيل حالة إصابة بكورونا
Advertisements
خالد رياض

نفذت إدارة الطب الوقائي بسوهاج، حملة لتعقيم وتطهير قرية بهاليل التابعة لمركز المراغة بعد تسجيل اول إصابة بالقرية لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


وقامت فِرق الترصد والتقصي بمديرية الصحة بالمحافظة بفحص المخالطين للحالة المصابة بالقرية، وجرى تطهير منزل المصاب والقرية بأكملها، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وإدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بالمركز.


 جدير بالذكر أنه كانت سجلت قرية بهاليل دائرة مركز المراغة إصابة “م. ل” بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الجمعة، وجرى نقله إلى مستشفى العزل بإسنا، وجرى تطهير ورش القرية ومنزل المصاب والمنازل المحيطة به والشوارع، و شرح إجراءات عمل العزل المنزلي لجميع السكان، وشددت فرق التقصي على أهالي القرية بضرورة الالتزام بإجراءات العزل وعدم التواجد في تجمعات.


وسجلت محافظة سوهاج 19 حالة إصابة بكورونا، تضمنت 10 إصابات بمدينة سوهاج، و5 بمدينة طهطا، و3 إصابات بمدينة جرجا، واصابة بمدينة المراغة.

 

تعقيم وتطهير قرية بهاليل بسوهاج عقب تسجيل حالة إصابة بـ كورونا..صور
تعقيم وتطهير قرية بهاليل بسوهاج عقب تسجيل حالة إصابة بـ كورونا..صور
تعقيم وتطهير قرية بهاليل بسوهاج عقب تسجيل حالة إصابة بـ كورونا..صور
تعقيم وتطهير قرية بهاليل بسوهاج عقب تسجيل حالة إصابة بـ كورونا..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فرق مكافحة العدوى والتثقيف الصحي تجوب شوارع «الهياتم» في الغربية

عزل 4 آسر في سوهاج بعد ظهور حالة ثانية مصابة بكورونا

محدش يخرج .. ماذا يحدث في شارع المصابة بـ كورنا في سوهاج

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير المصالح بسوهاج

شاهد.. قرية محمد صلاح في العزل الصحي بعد اشتباه في أول حالة كورونا

بعد 14 إصابة بكورونا.. كيف تجري الحياة داخل قريتي "الهياتم " و "ميت بدر حلاوة"

ترشيحاتنا

أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

التلاتة في الزنزانة.. سما المصري وحنين ومودة الشهرة قبل الأخلاق

مشهد عجيب.. الخنازير البرية تحتل شوارع تركيا الخالية من البشر

مدحت شلبي يتفوق على ميس حمدان في إعلان للملابس

6 مشاكل صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة

لو عندك حموضة.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقبعة .. ميريام فارس تتألق بإطلالة بسيطة

لون شعر جديد.. نيللي كريم بإطلالة بسيطة في أول أيام رمضان

هيونداي تحول طرازات خاصة إلى إنتاجية.. فيديو وصور