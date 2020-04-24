تعقيم وتطهير قرية بهاليل بسوهاج عقب تسجيل حالة إصابة بـ كورونا..صور

نفذت إدارة الطب الوقائي بسوهاج، حملة لتعقيم وتطهير قرية بهاليل التابعة لمركز المراغة بعد تسجيل اول إصابة بالقرية لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وقامت فِرق الترصد والتقصي بمديرية الصحة بالمحافظة بفحص المخالطين للحالة المصابة بالقرية، وجرى تطهير منزل المصاب والقرية بأكملها، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وإدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بالمركز.





جدير بالذكر أنه كانت سجلت قرية بهاليل دائرة مركز المراغة إصابة “م. ل” بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الجمعة، وجرى نقله إلى مستشفى العزل بإسنا، وجرى تطهير ورش القرية ومنزل المصاب والمنازل المحيطة به والشوارع، و شرح إجراءات عمل العزل المنزلي لجميع السكان، وشددت فرق التقصي على أهالي القرية بضرورة الالتزام بإجراءات العزل وعدم التواجد في تجمعات.





وسجلت محافظة سوهاج 19 حالة إصابة بكورونا، تضمنت 10 إصابات بمدينة سوهاج، و5 بمدينة طهطا، و3 إصابات بمدينة جرجا، واصابة بمدينة المراغة.