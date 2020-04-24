أخبار النادي الأهلي.. حقيقة رحيل بادجي.. وموقف الأحمر من التتويج بالدوري حال إلغائه

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:





استقبل مجلس ادارة النادي الأهلي شهر رمضان الكريم بصرف رواتب الموظفين والعاملين بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل انطلاق الشهر الكريم اليوم الجمعة.





ينتظر عشاق الكرة المصرية والقارة الافريقية تحديد مباراتي الزمالك والرجاء والأهلي ضد الوداد المغربي بعد أنتهاء أزمة فيروس كورونا والتي ضربت العالم اجمع .





أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، على ان النادي الأهلي هو بيته وهو من صنع اسم إبراهيم سعيد في كرة القدم.





كشف معز المستيري المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي التونسي، عن مصير حسين السيد المعار من النادي الاهلي بعد انتهاء فترته .





كشف مصدر داخل إتحاد الكرة عن مصير لقب الدورى الممتاز فى حال إلغاء المسابقة المحلية بسبب الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





كشف السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، حقيقة رحيله عن القلعة الحمراء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.