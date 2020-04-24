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رياضة

حال إلغاء الدورى المصري من يتوج باللقب.. مصدر: ليس الأهلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:02 م
الاهلي
الاهلي
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يسري غازى
كشف مصدر داخل إتحاد الكرة عن مصير لقب الدورى الممتاز فى حال إلغاء المسابقة المحلية بسبب الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
 
وقال المصدر ذاته إن إتحاد الكرة وغالبية الأندية تتمسك باستكمال بطولة الدورى الممتاز لكون الالغاء يترتب عليه خسائر مالية كبيرة الأندية والشركات الراعية.

وأضاف : لقب الدورى فى نسخته الحالية رغم تصدر النادى الأهلي جدول ترتيب المسابقة المحلية وبفارق كبير من النقاط عن أبرز منافسيه إلا أن الجبلاية لديها اتجاه عدم منح اللقب الى القلعة الحمراء واعتبار الموسم الكروى كأن لم يكن.

وشدد على أن مسؤولى اللجنة الخماسية لا يرغبون في الدخول بازمات مع كبار الأندية بشأن منح اللقب إلى المارد الأحمر، لافتا إلى أن مسؤولى الجبلاية يرغبون فى استكمال الدورى المحلي.

يذكر ان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بيانا جاء فيه.. بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
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