بشرى سارة لـ الزمالك والأهلي أمام الرجاء والوداد المغربي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

ينتظر عشاق الكرة المصرية والقارة الأفريقية تحديد مباراتي الزمالك والرجاء و الأهلي ضد الوداد المغربي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا والتي ضربت العالم أجمع.



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وكشفت تقارير مغربية، علي أن الوداد المغربي والرجاء يواجهون أزمة كبري بعد غياب 6 لاعبين من صفوفهم أمام الزمالك والأهلي فى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وذكرت الصحيفة "360 le" المغربية، فإن الوداد والرجاء يخشيان من قرار تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ما بعد شهر سبتمبر المقبل.





وأكملت، أن في حال تأجيل البطولة القارية إلي شهر سبتمبر، سيفقد الفريقين 6 لاعبين من القوام الأساسي وهم محمد الناهيري وصلاح الدين السعيدي وإبراهيم النقاش من فريق الوداد، متابعا، والثلاثي محمد متولي وإلياس الحداد وحميد أحداد من فريق الرجاء المغربي.





وشددت الصحيفة، على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أن عقود اللاعبين ستنتهي بنهاية الموسم الجاري، أو في في حالة إلغاء البطولة.





وتابعت أنه في حالة اتخاذ الاتحاد الإفريقي قرارًا بتأجيل المسابقات القارية إلى ما بعد سبتمبر المقبل، سيفقد الوداد والرجاء لاعبيهم بسبب انتهاء عقودهم، خاصة وأن الموسم الكروي سينتهي على أبعد تقدير في أغسطس المقبل.





وصرح التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي لـ"كاف" وعضو مجلس "فيفا" من قبل ، أنهم في حاجة لـ6 أشهر حتى تعود البطولات القارية للساحة.



