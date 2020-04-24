إصابة زوجة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

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وقال كاريجير في مقالته في جريدة تيليجراف البريطانية: "زوجتي نيكولا جاءت نتيجة كشفها عن فيروس كورونا إيجابية، ولكنها تتعافى في الوقت الحالي، عمتي أيضًا أصيبت الأسبوع الماضي بفيروس كورونا ودخلت المستشفى وتتعافى أيضًا."





وطالب كاريجير بضرورة إلغاء الموسم الكروي الحالي، مؤكدًا أن صحة وأرواح المواطنين وأفراد اللعبة أهم من أي شيء.





يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز ، قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".