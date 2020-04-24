لاعب ليفربول يصف محمد صلاح بالملك ويشرح تأثيره على لاعبي الفريق





وقال إيليوت في تصريحات لجريدة ليفربول إيكو:"محمد صلاح لا يسعني سوى وصفه بالملك، لطريقته خارج الملعب وداخل الملعب، هو يساعد جميع اللاعبين الصغار وساعدني كثيرًا في ليفربول."





وأضاف إيليوت:" عندما ألعب ضده في التمرينات أستفيد كثيرًا ، وحتى عندما نلعب في صالة الجيم، فهو يحفزني لحمل أوزان أكبر ويدفعني للأمام ، وجوده في الفريق مهم وهو لديه تأثير كبير على اللاعبين الصغار في الفريق.





يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، على حساب مواطنه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

أكد هارفي إيليوت، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن زميله محمد صلاح له تأثير كبير عليه في مسيرته .