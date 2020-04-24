5 طرق مختلفة لعمل الفول المدمس في سحور رمضان

يعد الفول المدمس من أهم أكلات السحور الرئيسية فى شهر رمضان، لقدرته على منح الشعور بالشبع طوال ساعات الصيام، فضلا عن فوائده الصحية والغذائية.









تحرص معظم النساء على تقديم الفول المدمس على مائدة السحور طوال الـ 30 يوما مما يشعر البعض بالملل من تناول نفس الطعام بشكل يومي.





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نقدم لكم 5 طرقة مختلفة لتقديم طبق الفول المدمس بمذاق لذيذ من وصفات نخبة من خبراء الطهى.





طريقة عمل فول مدمس لـ أميرة شنب

مقادير فول مدمس

فول ناشف منقوع كمون أرز

عدس أصفر

طماطم

بصل ثوم

صلصة طماطم

عصير ليمون

فول مدمس

كزبرة ناشفة

طماطم مبشورة

ملح فلفل

ثوم مفروم

كمون

زيت

عصير ليمون

جرجير

جبنة بيضاء

طماطم شيري

عيش بلدي

زيتون

ليمون صحيح





طريقة عمل الفول المدمس

* قطعي البصل و الطماطم و الثوم وضعيهم فى الدماسة

* ضيفى اليهم الصلصة ثم الكمون و الارز و العدس

* ضيفى السكر ثم الفول المنقوع مع عصير الليمون

* ضيفى القليل من الماء و اتركيه على النار حتى تتجانس المكونات على نار مرتفعة

* اخفضى درجة الحرارة ثم ضيفى الكركم و اتركيه لمدة 4 الى 5 ساعات حتى ينضج الفول تماما

* بعد الانتهاء من عمليه التدميس ارفعى الفول مع زيت و ثوم و ملح وفلفل على النار

* ضيفى الكمون والكزبرة والسكر والطماطم المبشورة

* ضيفى الطحينة ويقلب على النار ثم ضيفى عصير الليمون و يرفع

* يقدم الفول مع السلطة والعيش و الجبنة بالهنا





طريقة عمل فول مدمس مع الخضروات لـ ماجي حبيب

مقادير فول مدمس مع خضروات

فول مدمس

1 ملعقة كبيرة معجون كارى أخضر

بصلة مفرومة

1 علبة لبن جوز هند

1 ثمرة كوسة

1 ثمرة فلفل رومى أحمر

ملح

طريقة عمل فول مدمس مع خضروات

* شوحى الكارى فى الزيت على النار

* أضيفى البصل المفروم وقلبى و أضيفى لبن جوز الهند والملح

* أضيفى الفول المدمس والكوسة و قطعى الفلفل الأحمر الرومى وأضيفيه





طريقة عمل فول بالزيت للشيف شربيني

مقادير فول بالزيت

فول

فلفل حار

بصل

كمون

طماطم

ليمون

كزبرة خضراء

بقدونس

ملح – فلفل

زيت ذرة

طريقة عمل فول بالزيت

* ضعي زيت في الطاسة مع الفول المدمس

* قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وكذلك البصل واضيفيها للفول

* اضيفي البقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الحار وفص الثوم المفروم واتركيها لتغلي على النار









طريقة عمل فول بالزبادى لـ نجلاء الشرشابى

مقادير فول بالزبادى

3 علبة فول

2 علبة زبادى

3 ملعقة زيت

1 ملعقة ملح

رشة كمون

عصير ليمونة

طريقة عمل فول بالزبادى

* يقلب الجميع مع بعض و يقدم.





طريقة عمل فول مدمس بالبيض والخضار لـ نجلاء الشرشابي:

مقادير فول مدمس بالبيض والخضار. فول مدمس. فلفل ألوان. فلفل حار. بصل طماطم. كمون ناعم سمنه. بقدونس مفروم. بيض. ملح فلفل أسود. طريقة عمل فول مدمس بالبيض والخضار. * شوحى البصل والفلفل الألوان الحار الشرائح فى السمنة على النار. * أضيفى الطماطم والبقدونس المفروم. * أضيفى الفول والكمون والملح والفلفل الأسود وقلبى. * إخفقى البيض مع الملح والفلفل الأسود وأضيفيه لخليط الفول وأدخليه الفرن لمدة ½ ساعة حتى تمام النضج.



