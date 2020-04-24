دموع وهجوم.. عبدالباسط حمودة يفقد السيطرة أمام إيناس الدغيدي.. فيديو

يحل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، ضيف ببرنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامي إيناس الدغيدي، والمذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، خلال شهر رمضان الكريم، في حلقة الغد.





وخلال البرومو الخاص بالحلقة، ظهر المطرب الشعبي وهو يبكي، قبل أن يشن هجوما حادًا على أغاني المهرجانات، معتبرها السبب وراء ظهور فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





ومن جانبها وصفت المخرجة ايناس الدغيدي، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، قائلة :"مطرب شعبي لقب بـ الحكمدار".





وخلال البرومو، دافع المطرب الشعبي، عن الغناء الشعبي، قائلا:"التراث كله أغاني شعبي، وأغاني المهرجانات لما ظهرت جابت لنا فيروس كورونا".