AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دموع وهجوم.. عبدالباسط حمودة يفقد السيطرة أمام إيناس الدغيدي.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:48 م
المطرب الشعبي عبد
المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة
Advertisements
عادل نصار

يحل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، ضيف ببرنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامي إيناس الدغيدي، والمذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، خلال شهر رمضان الكريم، في حلقة الغد.


وخلال البرومو الخاص بالحلقة، ظهر المطرب الشعبي وهو يبكي، قبل أن يشن هجوما حادًا على أغاني المهرجانات، معتبرها السبب وراء ظهور فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


ومن جانبها وصفت المخرجة ايناس الدغيدي، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، قائلة :"مطرب شعبي لقب بـ الحكمدار".


وخلال البرومو، دافع المطرب الشعبي، عن الغناء الشعبي، قائلا:"التراث كله أغاني شعبي، وأغاني المهرجانات لما ظهرت جابت لنا فيروس كورونا".

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. شعبان عبد الرحيم عن أغاني المهرجانات: بتعلم الشباب حاجات مش كويسة

ترشيحاتنا

أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

جمال شعبان يكشف الممنوعين من تناول العرقسوس

عالم روسي شهير يدعى تخليق الصين لـ فيروس كورونا .. تفاصيل

سخرية على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لـ مسيرة الكعبة بالإسكندرية.. فيديو وصور

القبض على سما المصرى والنائب العام يامر بالتحقيق معها

أيوا عارفين.. عصام كاريكا يفضح مقلب رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج جريء.. سوزان نجم الدين تستعرض جمالها بإطلالة بالأبيض

فورد تنتج فيوجن أكتيف لمنافسة سوبارو أوت باك.. صور

مفيد أم ضار.. 5 أشياء لن تتوقعها تحدث للجسم عند تناول الكاكاو