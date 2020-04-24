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فن

تعرف على المسلسل الأجنبي المأخوذ عنه قصة لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:20 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
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شروق إبراهيم
نجح مسلسل لعبة النسيان في خطف الانظار منذ عرض الحلقة الاولى حيث تجسد الفنانة دينا الشربيني دور زوجة خائنة، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل ايطالي.

واقتبس السيناريست تامر حبيب قصة لعبة النسيان من فورمان المسلسل الايطالي Mentro ero via.

سيطرت حالة من الغموض على الحلقة الأولى من مسلسل لعبة النسيان، ففي المشهد الأول ظهرت رقية " دينا الشربيني" وهي في حالة ولادة وبجانبها زوجها امجد " احمد صفوت" وخادمتها زوزو " رجاء الجداوي" في المستشفى, 

وفي مشهد مليء بالرومانسية تعبر رقية عن حبها لـ لامجد وهي تحمل طفلها الذي اختارت له اسم يحيى، ثم يقرر زوجها أن يذهب للمنزل للحصول على قسط من راحة على ان يأتي اليها في الصباح وبرفقته ابنتهما تمارا ويطالب امجد من زوزو اصطحابه للسيارة كي يعطيها نقودا.

 
وفي هذه اللحظة تستلم الممرضة من رقية طفلها يحيى ولكن فجأة تجد ان السرير المتواجد فيه رضيعها يتحرك ثم تسقط من فوق السرير. 


في مشهد آخر بفارق 6 سنوات، تستيقظ رقية من الغيبوبة بعد مرور 4 أشهر على محاولة انتحارها بعدما اكتشف زوجها خيانتها له مع عشيقها " خالد وهدان المحامي"، ويواجهها ضابط المباحث بفيديو مسجل من منزلها حيث اكتشف امجد خيانته لها ولكن تحاول بهيرة " إنجي المقدم "التي تقوم بدور الطبيبة النفسية  بمنعه وتبرر ان حالتها النفسية لا تسمح بالاستجواب.

وعندما يواجه ضابط المباحث وشقيق امجد بخيانتها تصاب بالانهيار العصبي، ثم تطالب بهيرة من مدير المستشفى بالتعهد لها بعدم دخول اي شخص لغرفة رقية إلا بأذنها كي تتمكن من معالجة الحالة بعدما أكدت إصابتها بفقدان الذاكرة.

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