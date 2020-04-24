اتدفن بأفرولي.. لحظة استشهاد المنسي تدفع الاختيار للمقدمة

وتأثر الكثيرون بالمشاهد الأولى، في حلقة اليوم، والتي أظهرت لقطات حية من العملية التي استشهد فيها العقيد أحمد المنسي، والمقولة التي رددها: «على العهد يا رجالة وزي ما اتفقنا .. أتدفن بأفرولي الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن».

تصدر تويتر

وتفاعل عدد كبير من نشطاء تويتر مع المسلسل، ومقولات الشهيد أحمد المنسي (أمير كرارة)، التي قالها قبل لحظات من استشهاده، وتفاعلوا مع اللحظات المؤثرة التي رصدت استشهاده وكيفية اقدامه على الفداء بنفسه دون خوف ولا تردد.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء تويتر مع المسلسل، ومقولات الشهيد أحمد المنسي (أمير كرارة)، التي قالها قبل لحظات من استشهاده، وتفاعلوا مع اللحظات المؤثرة التي رصدت استشهاده وكيفية اقدامه على الفداء بنفسه دون خوف ولا تردد.

تصدر مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، قائمة البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد لحظات قليلة من عرض أولى حلقات المسلسل على قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الرمضاني.

تصدر مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، قائمة البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد لحظات قليلة من عرض أولى حلقات المسلسل على قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الرمضاني.

ملخص الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار





عرضت قناة ON E الفضائية، أولى حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث الحلقة الأولى، بلقطات حقيقية من واقعة استشهاد أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين وينطق الشهادتين، ونقلت الأحداث (فلاش فورورد) إلى ما بعد العملية، وإلقاء القبض على هشام عشماوي، الضابط الذي خان جيشه وانضم إلى الجماعات الإرهابية.





وظهرت في الحلقة الأولى لقطات حية أيضًا من عملية القبض على هشام عشماوي، ومحاورة الإعلامي خالد أبو بكر، له، لتنتقل الأحداث بعدها (فلاش باك) إلى ما قبل العملية، وتتناول الفارق بين شخصيتي المنسي وعشماوي، وكيف للأخير أن تبنى أفكار الجماعات الإرهابية.





وظهر أحمد المنسي (أمير كرارة)، في المسلسل وهو يحاول أن يعدل من سلوك وأفكار هشام عشماوي (أحمد العوضي) بينما يقوم الآخر بالتنسيق مع أعضاء الجماعات الإرهابية لكيفية الخروج من الجيش دون أن يكون له سابقة في ملفه الأمني حتى لا يتم تتبعه.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار





وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.









ملخص أحداث مسلسل الاختيار





وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار



