صبري المنياوي: باهر المحمدي لن يلعب في مصر سوى للإسماعيلي ..فيديو





وقال المنياوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة:" كلام مفاوضات باهر مع الأهلي شغل وكلاء لاعبين، النادي لم يتلق أي عروض من الأهلي لضمه."





وأضاف المنياوي:" بالنسبة لنادي الإسماعيلي وباهر، فأن اللاعب لن يرحل للعب لأي فريق في الدوري المصري، فقط قد يخرج في حالة تلقى عرضًا للاحتراف من الخارج، لكنه لن يرحل عن الإسماعيلي للعب في نادي في الدوري المصري."

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة، أنهم لم يتلقوا أي عروض من النادي الأهلي لضم لاعب الفريق باهر المحمدي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.