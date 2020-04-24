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ديني

تعرف على موعد أذان فجر ثاني أيام رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:48 م
تعرف على موعد آذان
تعرف على موعد آذان فجر ثاني أيام رمضان
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محمود ضاحي
يصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثانى من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و 5 دقائق، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 3.44 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:24 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:24 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:29.
 
ووفقا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وأخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28، أما أخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 .

وينشر «صدى البلد» إمساكية شهر رمضان المعظم وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام في محافظات مصر.


مواقيت الصلاة فى رمضان 2020 لها أهمية كبرى، لأنها بمثابة المنبه بالنسبة للصائمين، ليكونوا على علم بمواقيت الصلاة فى رمضان 2020 والإمساك عن الطعام، فهي تتضمن كل أيام شهر رمضان المعظم مع كل مواقيت الصلاة فى رمضان 2020، ومواعيد الإفطار وبدء الصوم.

- السبت 25 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 5 دقائق، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- الأحد 26 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 7 دقائق، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

مواقيت الصلاة في شهر رمضان
- الإثنين 27 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 9 دقائق، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 

- الثلاثاء 28 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 29 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

مواقيت الصلاة في شهر رمضان
- الخميس 30 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 1 مايو الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

مواقيت الصلاة في شهر رمضان
- السبت 2 مايو الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 18 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأحد 3 مايو الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 20 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:14، إمساك 3:14، الفجر 3:34، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الإثنين 4 مايو الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 5 مايو الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 6 مايو الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 7 مايو الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .



مواقيت الصلاة في شهر رمضان
- الجمعة 8 مايو الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 9 مايو الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 10 مايو الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 11 مايو الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 12 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 13 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:08 ، السحور 1:04، إمساك 3:04، الفجر 3:24، الشروق 5:02، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 14 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:41 ، العشاء 8:09 ، السحور 1:03، إمساك 3:03، الفجر 3:23، الشروق 5:02، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الجمعة 15 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:42 ، العشاء 8:10 ، السحور 1:02، إمساك 3:02، الفجر 3:22، الشروق 5:01، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

مواقيت الصلاة في شهر رمضان
- السبت 16 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:42 ، العشاء 8:11 ، السحور 1:01، إمساك 3:01، الفجر 3:21، الشروق 5:01، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 17 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:43 ، العشاء 8:12 ، السحور 1:00، إمساك 3:00، الفجر 3:20، الشروق 5:00، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 18 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:12 ، السحور 12:59، إمساك 2:59، الفجر 3:19، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 19 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:13 ، السحور 12:58، إمساك 2:58، الفجر 3:18، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 20 مايو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:45 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:58، إمساك 2:58، الفجر 3:18، الشروق 4:58، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 21 يونيو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:45 ، العشاء 8:15 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- الجمعة 22 مايو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:16 ، السحور 12:56، إمساك 2:56، الفجر 3:16، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

مواقيت الصلاة في شهر رمضان
- السبت 23 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:17 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28. 


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