ترامب: 320 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة ودفع أجور الموظفين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي ، اليوم الجمعة، إنه وقع على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة.





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وقع على خطة دعم اقتصادي إضافية تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).





وقال ترمب، أثناء توقيعه الحزمة غداة إقرار الكونجرس لها، إنه "خبر جيد للشركات الصغيرة وخبر جيد للعمال".





وأشار إلى تخصيص 320 مليار دولار في الحزمة الجديدة لمساعدة الشركات الصغيرة على مواصلة العمل ودفع أجور موظفيها، و75 مليار دولار للمستشفيات، و25 مليار دولار لتوسيع اختبار الفيروسات، و60 مليار دولار لقروض ومنح التعافي من الكوارث.



