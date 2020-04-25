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محي إسماعيل يحتد على إيناس الدغيدي: هوعادل إمام حلو اوى.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 02:00 ص
محي إسماعيل
محي إسماعيل
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حمزة شعيب
حل الفنان محي إسماعيل، مساء اليوم، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.

ونوه محي إسماعيل إلى أنه كان يتمنى تقديم دور أحمد زكي في فيلم "زوجة رجل مهم"، لترد المخرجة :"كان صعب تعمله أحسن من أحمد زكى"، وهو ما دفع إسماعيل إلى أن يحتد على المذيعة قائلا:" ليه هو عادل إمام حلو مثلا".
 
برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية  إثارة للجدل، وذلك بسبب  تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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