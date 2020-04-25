AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالفانوس.. سمية الخشاب تهنئ جمهورها بشهر رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 02:18 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .


وظهرت سمية الخشاب فى الصورة بالفانوس وعلقت قائلة "كل سنه وانتم بخير ورمضان كريم حبايب قلبي ❤️
#سمية_الخشاب"

وتشارك سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق، ولكن متوقف عرض المسرحية لحين زوال وباء فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن سمية الخشاب طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على‎ Youtube ‎كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا" التي تروج لها منذ فترة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعلة نار.. سمية الخشاب تتألق على انستجرام في أحدث ظهور

بـ إطلالة شتوية.. سمية الخشاب تخطف الأنظار من فرنسا

إطلالة تخطف القلوب لـ سمية الخشاب من باريس.. شاهد

من داخل حديقة برتقال | عندى سلام داخلي.. سمية الخشاب عن سر جمالها الدائم.. شاهد

سمية الخشاب ترقص على "بالحلال يا معلم" عبر تيك توك.. فيديو

بجمبسوت أزرق.. سمية الخشاب في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

بث مباشر .. صلاة التراويح من الحرم المكي .. فيديو

تعرف على المسلسل الأجنبي المأخوذ عنه قصة لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

عاجل | وزير التعليم : تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لـ 13 يونيو.. وإعلان الجدول الجديد 15 مايو

أخبار رامز جلال.. غادة عادل أولى ضحاياه.. الفنان يتابع برنامجه في الحجر الصحي.. وعصام كاريكا يفضحه

بعد عزل 60 أسرة بسبب كورونا.. ماذا يحدث في القليوبية؟.. صور

شيخ الأزهر يطالب الأمهات بوضع هذه الآية في المطابخ طيلة شهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بمكياج جديد.. هيدى كرم تتألق في هذه الإطلالة

بشعر غجرى.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بالأسود