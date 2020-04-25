بالفانوس.. سمية الخشاب تهنئ جمهورها بشهر رمضان

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .









وظهرت سمية الخشاب فى الصورة بالفانوس وعلقت قائلة "كل سنه وانتم بخير ورمضان كريم حبايب قلبي ❤️

#سمية_الخشاب"





وتشارك سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق، ولكن متوقف عرض المسرحية لحين زوال وباء فيروس كورونا المستجد.













يذكر أن سمية الخشاب طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على‎ Youtube ‎كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا" التي تروج لها منذ فترة.



