أكلات سيناوية .. المنسف والمندي والرقاق.. وجبات رئيسية على مائدة رمضان.. والقهوة العربي المشروب المفضل

اكلات سيناوية محببه في شهر رمضان

الفتة ولحوم الماعز والضان الوجبة المفصلة علي مائدة شهر رمضان

وجبة الماندي وجبة صحية وخفيفة علي المعدة

القهوة العربي المشروب الرسمي لدي بادرة سيناء





تتميز محافظة شمال سيناء، بأكلات شهيرة خلال شهر رمضان المبارك .حيي تجد غالبية الأسر تفضل هذه النوعية من الأكلات ، وكذلك المشروبات الساخنة.





ويعد " المنسف" هو الصينين التي توضع عليها الوجبة الرئيسية بالنسبة لأهالي سيناء ، وهي عبارة عن فتة عيش " الرقاق " بالشوربة ومن ثم يغطى بالأرز الأصفر وفوقه كتل من الحم الماعز أو الضأن الطازج و تغطى برغيف من الرقاق وتقدم ساخنة للضيوف وأهل البيت.





أما وجبة المندى المشوي من أهم الوجبات التي يحرص أبناء سيناء من الحضر والبادية، على تناولها في رمضان لأنها خفيفة على المعدة وقيمتها الغذائية عالية جدا.





ووجبة المندي عبارة عن جدي يتم ذبحه وتفريغه من الأحشاء ويغسل جيدا ثم تضاف إليه خلطة من البصل والثوم والفلفل الأخضر والليمون وأحيانا يتم حشوه بالارز. وفي الحضر يحرص الكثيرون علي عمل وجبة المندي من الفراخ والتي يتم إعدادها داخل براميل مدفونة تحت الأرض بداخلها الفحم ، ويقدم مع الفتة والسلاطة وسلطة الطحينة.





اما عيش الرقاق البدوي: يعتبر من أنواع الحلويات القليلة في قائمة طعام البدو، وتنفرد السيدات بإعداده دون الرجال، حيث يحتاج في خبزه إلى دقة لفرد الفطيرة .





اما الأكلة المفضلة لدى أبناء قبائل سيناء على الإطلاق، فهي عبارة عن أجزاء من الخروف أو الماعز "الكبد ـ الطحال ـ قطع لحوم حمراء " وأضاف إليها التتبيله، ويتم تحمير البصل والطماطم في "طاسة" مسطحة ثم تضاف إليهما القطع المتبلة بعد تصفيتها، وبعد ذلك إضافة الملح والفلفل مع كثير من الكمون وخلطة التوابل.





ويعقب تناول الطعام في بادية سيناء تناول القهوة المطحونة بالهيل المحمص وعادة ما تشرب ساده ويطلق عليها اسم "قهوة عربي أو خضراء " ، بالإضافة إلى الشاي المضاف إليه الزعتر البري والمرمرية والقرنفل والذي يصنع دائما على حطب النار ليكون مذاقه مميز.

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