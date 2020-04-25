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فن

أخبار الفن.. ريهام حجاج تصالح خالد النبوي.. زوجة يوسف الشريف تبارك نجاح النهاية

السبت 25/أبريل/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :

كما هو متوقع بدأ مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة في اللحظة التى يستشهد فيها الرائد أحمد المنسي، أحد أبطال الصاعقة المصرية في سيناء.

دخلت النجمة دينا الشربيني قائمة الأسماء الأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب عرض أولى حلقات مسلسل "لعبة النسيان".

حرصت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء والتي تقوم بتصميم أزياء شخصيات مسلسل النهاية لفريق عمل المسلسل على تقديم رسالة لزوجها الفنان يوسف الشريف.

انطلقت أولى حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج ضمن الماراثون الدرامى 2020 ، بعد خلافات كبيرة بين خالد النبوي وريهام حجاج.
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