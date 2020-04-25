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فن

زوجة يوسف الشريف تبارك لصناع مسلسل النهاية

السبت 25/أبريل/2020 - 04:06 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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محمد نبيـل

حرصت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء والتي تقوم بتصميم أزياء شخصيات مسلسل النهاية لفريق عمل المسلسل على تقديم رسالة لزوجها الفنان يوسف الشريف.

وقالت إنجي: "الف مبروك ليوسف الشريف على النجاح ده من اول حلقة من النهاية ومش لانه زوجي بس انما لانه فنان تعب واجتهد في المسلسل.

كما وجهت رسالة لفريق العمل قائلة: بشكر كل الكرو اللي اشتغل معايا على تصميم الأزياء والستايلنج بشكرهم على شغلهم وتعبهم والف مبروك لكل الفنانين العظام المشاركين في العمل والف مبروك لكل فريق العمل" وذلك بعد أن تصدر المسلسل ترند تويتر بعد عرض اول حلقة منه 

والجدير بالذكر ان آخر أعمال إنجي في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل كفر دلهاب وفي مجال التأليف وكتابة السيناريو كان مسلسل بلا دليل.

النهاية بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.
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