زوجة يوسف الشريف تبارك لصناع مسلسل النهاية





وقالت إنجي: حرصت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء والتي تقوم بتصميم أزياء شخصيات مسلسل النهاية لفريق عمل المسلسل على تقديم رسالة لزوجها الفنان يوسف الشريف وقالت إنجي:

وذلك بعد أن تصدر المسلسل ترند تويتر بعد عرض اول حلقة منه

"الف مبروك ليوسف الشريف على النجاح ده من اول حلقة من النهاية ومش لانه زوجي بس انما لانه فنان تعب واجتهد في المسلسل.كما وجهت رسالة لفريق العمل قائلة: بشكر كل الكرو اللي اشتغل معايا على تصميم الأزياء والستايلنج بشكرهم على شغلهم وتعبهم والف مبروك لكل الفنانين العظام المشاركين في العمل والف مبروك لكل فريق العمل"