بعد عرض الحلقة الأولى من سكر زيادة.. الجمهور يبحث عن نبيلة عبيد

للمرّة الأولى وبعد سنوات طويلة جدًا من المنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتين الكبيرتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الاجتماعي " سكر زيادة ".





ويُعرض المسلسل يوميًا الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالى.





وتجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.



