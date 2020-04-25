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فن

بعد عرض الحلقة الأولى من سكر زيادة.. الجمهور يبحث عن نبيلة عبيد

السبت 25/أبريل/2020 - 09:31 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة نبيلة عبيد، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض مسلسلها الجديد "سكر زيادة" الذي تخوض فيه السباق الرمضاني بجانب نادية الجندي.

للمرّة الأولى وبعد سنوات طويلة جدًا من المنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتين الكبيرتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الاجتماعي "سكر زيادة".

ويُعرض المسلسل يوميًا الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالى.

وتجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

المُسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وآخرين.
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