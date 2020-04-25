عزومتك عندنا.. أرز بالخلطة وبفتيك بالخضار مع سمبوسك بالجبنة.. والحلو قطايف بالتمر والمكسرات

مع حلول شهر رمضان الكريم تكثر الولائم والعزائم على مدار شهر رمضان ، وتقع كل ربة منزل فى حيرة اختيار الأصناف والأطباق التى تقوم بتقديمها لضيوفها وأفراد أسرتها.





ونقدم لك قائمة عزومة رمضان لليوم الثانى من شهر رمضان بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف وتشمل "أرز بالخلطة وبفتيك بالخظار مع سمبوسك بالجبنة، والحلو قطايف بالتمر والمكسرات".





طريقة عمل أرز بالخلطة من مطبخ الشيف شربينى

مقادير أرز بالخلطة

أرز بسمتي

كبدة

صلصة طماطم

زبدة

ملح

فلفل أسود

بصل

ثوم

قرفة ناعمة

قرفة خشب

مكسرات زبيب

كرات

زيت زيتون

طريقة تحضير أرز بالخلطة

* يوضع الأرز في ماء ليغلي على النار مع صلصة طماطم وزبدة وقرفة خشب وناعمة ويقلبوا جيدا حتى يغلي

* نشوح البصل والثوم والكرات وعليهم الكبدة في طاسة ساخنة عليهم زيت زيتون ويقلبوا جيدا

* نضيف ملح وفلفل اسود وقرفة ثم الزبيب والمكسرات ونقلب جيدا

* نضع الخلطة على الأرز وتقدم ساخنة





طريقة عمل بفتيك بالخضار من مطبخ الشيف شربيني

مقادير بفتيك بالخضار

لحم بفتيك مقطع مكعبات متوسطة الحجم

بروكلي مقطع

قرنبيط مقطع

كوسة

بصل

مشروم

فلفل ألوان

نصف كوب ماء

نصف كوب ثوم

نصف كوب زيت

زنجبيل طازج مفروم

صوص الصويا

2 ملعقة كبيرة نشا مذابة في ⅔ كوب ماء

مكعب مرق





طريقة تحضير بفتيك بالخضار:

* يتبل اللحم بالقليل من التوابل ثم يعفر بالدقيق

* على نار متوسطة، وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق، يسخن الزيت، ثم نضيف اللحم ويشوح لمدة دقيقتين على جميع الجوانب

* يسلق البروكلي والقرنبيط والمشروم، وقلبي لمدة 5 دقائق

* يفرم الثوم مع البصل مع الزنجبيل، ثم يضاف إلى البفتيك وتشوح المكونات جيدا

* يضاف الصويا صوص ويترك على نار هادئة حتى تمام النضج

* يضاف خليط الماء والنشا.. وقلبي لمدة 3 دقائق

* يضاف البصل الأخضر، ويقلب لمدة 5 دقائق على نار هادئة

* يوضع اللحم في طبق التقديم ويقدم





طريقة عمل سمبوسك بالجبنة من مطبخ الشيف شربيني

مقادير سمبوسك بالجبنة

عجينة سمبوسك

جبن قريش

نعناع

زيتون أسود

زيت

طريقة تحضير سمبوسك بالجبنة

* نهرس الجبنة القريش مع قليل من الزيت والزيتون الأسود المقطع والنعناع

* ثم نحشى السمبوسك بالجبنة ويقلى فى الزيت





قطايف بالتمر والمكسرات من مطبخ الشيف شربيني

مقادير قطايف بالتمر والمكسرات

قطايف

تمر

مكسرات مشكلة

شربات

زيت للقلي

طريقة تحضير قطايف بالتمر والمكسرات

* تحشى القطايف بخليط التمر مع المكسرات

* تغلق جيدا ثم تقلى في الزيت

* تغمس في الشربات



