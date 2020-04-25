غدا.. بدء عقد جلسات إعلام الوراثة واستمرار تأجيل باقي الدعاوى

تبدأ المحاكم الابتدائية غدًا الأحد في نظر جلسات إصدار إعلام الوراثة اعمالا لنص المادة 3 / 3 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤، على أن يستمر تأجيل باقي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية.









وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد جلسات إصدار إعلام الوراثة أعمالا لنص المادة 3 / 3 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤.





كما قرر الوزير إعادة تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية مع قصر الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور وهي عقود الإيجار الرسمية ( إثبات التاريخ )؛ والتصديق علي الدفاتر التجارية و محضر إيداع وصية ( مغلقة ) ومحضر فتح وصية ( مغلقة ) والتوكيل الخاص ( صرف المعاش ) والإقرارات؛ وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٦ أبريل مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية اللازمة في هذه الشأن.





يأتي القرار اتساقا مع جهود الدولة في استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإعمالا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم فتح بعض الخدمات الحكومية تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه تم التوافق على السماح بترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.





وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه تم التوافق على استمرار خدمة التوصيل للمنازل من قبل المطاعم خلال الفترة المقبلة على مدار أيام الأسبوع





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.





وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء.





كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.





وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.





وقررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة أسبوعين ، وقال مصطفى مدبولي أنه ستبدأ عدد من الخدمات في العمل تدريجيا اعتبارا من الأسبوع القادم مثل الشهر العقاري وسيتم الإعلان عن بقيه القطاعات التي يمكن إعادة العمل بها تدريجيا.





وحذر رئيس الحكومة أنه في حالة تزايد أعداد المصابين بشكل كبير سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وهذا متوقف على سلوك المواطن وهناك مراقبة أسبوعية وسيتم اتخاذ إجراءات بشكل أسبوعي على حسب المعطيات الموجودة، وأضاف قائلا : " نأمــل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر".





وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أننا نقوم بدراسة سيناريوهات إعادة بعض القطاعات الاقتصادية مثلا قطاع السياحة للعمل خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن فتح جميع المحلات والمراكز التجارية طوال الأسبوع حتى الخامسة مساء.





وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا.





كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.





وتطرق الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.