تدريبات شاقة لـ مصطفى محمد نجم الزمالك في العزل المنزلي.. فيديو





ونشر مهاجم الزمالك بعض مقاطع الفيديو له، بحسابه الشخصي "تويتر"، أثناء خوضه تدريبات قاسية، للحفاظ على لياقته البدنية ، في ظل توقف منافسات كرة القدم.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قد وضع برنامج تدريبي جديد للاعبين لتنفيذه خلال شهر رمضان الجاري.







ولجأ كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب".

وتتكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته والإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية.

يؤدي المهاجم الدولي مصطفى محمد نجم فريق الزمالك، تدريباته بكل جدية في العزل المنزلي، بعد توقف النشاط الكروي في مصر وأغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.