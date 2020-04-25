كورونا يتسبب في تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لأول مرة.. وزير التعليم: انطلاق العملي من 13 يونيو حتى 4 يوليو.. وعقد الاختبارات التحريرية بعد انتهاء الثانوية العامة

يذكر أن التعليم الفنى يضم أربع نوعيات من الدراسة (زراعى، صناعى، تجارى، فندقى) وكل نوعية تشمل مجموعة كبيرة من التخصصات، موضحًا أن عدد امتحانات الدبلومات الفنية للتعليم الزراعى تبلغ 188 امتحانًا، ويبلغ عدد امتحانات التعليم التجارى 115 امتحانًا، ويبلغ عدد امتحانات التعليم الفندقى 248 اختبارًا، أما امتحانات التعليم الصناعى فيبلغ عددها 1474 امتحانًا، بإجمالى 2025 امتحانًا مما يتطلب جهدًا كبيرًا لإعدادها وتنسيق جداول الامتحانات وتصحيحها.





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب مديري المديريات بسرعة تحديد مقار لجان الامتحانات وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة، (حيث يتراوح عدد الطلاب داخل كل فصل 14 طالب/طالبة لكل فصل)، وذلك حتى يتم عملية تعقيم اللجان وإعداد تقرير مصور بها (فيديو) واتخاذ الإجراءات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب أثناء فترة تأدية الامتحانات.





وقال وزير التربية والتعليم إن هناك أجهزة كثيرة في الدولة ستتعاون من أجل مرور فترة الامتحانات بدون أي مشاكل تهدد صحة الطلاب والمعلمين، لافتًا إلى أن الدولة وضعت العديد من السيناريوهات بحيث يتم تعقيم اللجنة قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.





وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني، ونظرًا لكثرة التخصصات في التعليم الفني، وصل عدد المشروعات البحثية التطبيقية المعلن عنها إلى 1895 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا (مقسمة كالتالي: 1560 للتعليم الصناعي- 170 للتعليم التجاري- 69 للتعليم الزراعي- 96 للتعليم الفندقي)، فضلًا عن المشروعات البحثية التطبيقية للمهني والدمج، علمًا بأنه تقرر إتاحة مدة 7 أسابيع للطلبة لتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية (من 25 أبريل 2020 حتى 13 يونيو 2020).





ونظرًا لكثرة الاستفسارات عن الأجزاء التى لن تدخل في التقييم فى اختبار نهاية العام، والتى كان مقررًا لها التدريس بعد تاريخ 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم قوائم بجميع الأجزاء بجميع المقررات والتخصصات التى لن تدخل فى التقييم فى آخر العام إلى المديريات التعليمية لإعلانها على صفحاتها الرسمية، وكذلك تولى مديرو عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية مسئولية متابعة إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الاجتماعى، كما قام قطاع التعليم الفنى بإعلانها على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط http://www.fanyeduc.yoo7.com/ ، كما ستعلن أيضًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.