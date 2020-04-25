كورونا يتسبب في تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لأول مرة.. وزير التعليم: انطلاق العملي من 13 يونيو حتى 4 يوليو.. وعقد الاختبارات التحريرية بعد انتهاء الثانوية العامة

- وزير التعليم:
- الجدول النهائي لـ امتحانات الدبلومات الفنية سوف يعلن يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠
- مواعيد الثانوية العامة كما هي وستبدأ ٧ يونيو
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر تغيير موعد عقد امتحانات "الدبلومات الفنية" لتبدأ من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتى ١٩ يوليو ٢٠٢٠.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "الجدول النهائي لـ امتحانات الدبلومات الفنية سوف يعلن يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله".
وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تكشف ملامح الجدول الجديد لمواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2020.
وقال وزير التربية والتعليم: "يبدأ الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم ١٣ يونيو 2020 وتنتهي ٤ يوليو، وتستغرق ١٦ يوما متقطعة في الأيام الفارغة من امتحانات الثانوية العامة 2020، ثم يعقبها التحريري بعد انتهاء الثانوية العامة".
وتلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالا حول مدى وجود أي قرارات مرتقبة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة أسوة بما تم في امتحانات الدبلومات الفنية 2020.
وقال وزير التربية والتعليم ردا على هذا السؤال: "مواعيد الثانوية العامة كما هي وستبدأ ٧ يونيو بإذن الله".
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على تنظيم قطاعات امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن توزيع القطاعات أصبح كالتالي:
- قطاع القاهرة أ يضم محافظات القاهرة والفيوم والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء.
- قطاع القاهرة ب يضم مدارس محافظات الجيزة، وبني سويف، والبحر الأحمر، والتعليم والتدريب المزدوج.
- قطاع طنطا ويضم مدارس محافظات المنوفية والقليوبية.
- قطاع الزقازيق يضم مدارس محافظات الدقهلية ودمياط.
- قطاع قويسنا يضم مدارس محافظات البحيرة والغربية.
- قطاع دمياط يضم مدارس محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والشرقية.
- قطاع دمنهور يضم مدارس كفر الشيخ ، والإسكندرية ومطروح.
- قطاع بني سويف ويضم مدارس محافظات المنيا، والأقصر، وأسوان.
- قطاع المنيا ويضم مدارس محافظات سوهاج، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنا.
أما الدبلومات الفنية المركزية ومقرها قطاع القاهرة، فهي: دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الـ 3 سنوات إعداد مهني، ودبلوم الدراسات الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس.
يذكر أن التعليم الفنى يضم أربع نوعيات من الدراسة (زراعى، صناعى، تجارى، فندقى) وكل نوعية تشمل مجموعة كبيرة من التخصصات، موضحًا أن عدد امتحانات الدبلومات الفنية للتعليم الزراعى تبلغ 188 امتحانًا، ويبلغ عدد امتحانات التعليم التجارى 115 امتحانًا، ويبلغ عدد امتحانات التعليم الفندقى 248 اختبارًا، أما امتحانات التعليم الصناعى فيبلغ عددها 1474 امتحانًا، بإجمالى 2025 امتحانًا مما يتطلب جهدًا كبيرًا لإعدادها وتنسيق جداول الامتحانات وتصحيحها.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب مديري المديريات بسرعة تحديد مقار لجان الامتحانات وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة، (حيث يتراوح عدد الطلاب داخل كل فصل 14 طالب/طالبة لكل فصل)، وذلك حتى يتم عملية تعقيم اللجان وإعداد تقرير مصور بها (فيديو) واتخاذ الإجراءات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب أثناء فترة تأدية الامتحانات.
وقال وزير التربية والتعليم إن هناك أجهزة كثيرة في الدولة ستتعاون من أجل مرور فترة الامتحانات بدون أي مشاكل تهدد صحة الطلاب والمعلمين، لافتًا إلى أن الدولة وضعت العديد من السيناريوهات بحيث يتم تعقيم اللجنة قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني، ونظرًا لكثرة التخصصات في التعليم الفني، وصل عدد المشروعات البحثية التطبيقية المعلن عنها إلى 1895 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا (مقسمة كالتالي: 1560 للتعليم الصناعي- 170 للتعليم التجاري- 69 للتعليم الزراعي- 96 للتعليم الفندقي)، فضلًا عن المشروعات البحثية التطبيقية للمهني والدمج، علمًا بأنه تقرر إتاحة مدة 7 أسابيع للطلبة لتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية (من 25 أبريل 2020 حتى 13 يونيو 2020).
ونظرًا لكثرة الاستفسارات عن الأجزاء التى لن تدخل في التقييم فى اختبار نهاية العام، والتى كان مقررًا لها التدريس بعد تاريخ 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم قوائم بجميع الأجزاء بجميع المقررات والتخصصات التى لن تدخل فى التقييم فى آخر العام إلى المديريات التعليمية لإعلانها على صفحاتها الرسمية، وكذلك تولى مديرو عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية مسئولية متابعة إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الاجتماعى، كما قام قطاع التعليم الفنى بإعلانها على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط http://www.fanyeduc.yoo7.com/، كما ستعلن أيضًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.
ونظرًا لأن أعمال طباعة الأوراق الامتحانية قد بدأت قبل تاريخ تعليق الدراسة مما يعنى أن بعض الأوراق الامتحانية التي تم طباعتها وتحتوي على أجزاء لن يتم تقديرها، قفد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعادة توزيع الدرجات المخصصة لها على بقية أسئلة الأمتحان بما يضمن مصلحة الطلاب أثناء عملية التقدير.