مسلسل يوسف الشريف يتصدر تويتر.. مغردون: أجمل ما في المسلسل تحرير القدس

تصدر مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد الحلقة الأولى منه في أول أيام رمضان.





وظهر في الحلقة الأولى من المسلسل، تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية عام 2120، وتحول الدول العربية إلى قوى عظمى، وانهيار الدول العظمى الأخرى.





ويحاول زين (يوسف الشريف) اعتماد مشروعه الجديد في الطاقة النووية، لكنه يواجه صعوبات وعراقيل ويتم التحقيق معه، وتتصاعد الأحداث.





وتفاعل عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاءت أبرز تغريداتهم عبر الهاشتاج كالآتى:





- بصراحه شابو ليوسف الشريف تحس إنك بتتفرج على مسلسل عالمي.





- يوسف الشريف كالعادة متألق ومسلسل قصته جديدة محدش عملها قبل كدا وكمان محتاجينه الفترة دى فعلا يارب الناس تتابعه وأتمنى نستفيد بيه كعمل ودايما متألق.





- إحنا نلغي البحث واللي يفهم مسلسل يوسف الشريف يبقى ناجح.





- أجمل ما في المسلسل تحرير القدس وتفكك أمريكا .. شابوه يوسف الشريف.





- دا حيكون أفضل مسلسل في رمضان # النهاية ماني قادر اصدق كمية الإبداع في الإخراج والمونتاج والتكنولوجيا اللي فيه! ستار ورز العرب ولا فكرة إن أرض فلسطين اتحررت.







- أنا كالعادة وزي كل سنة بتفرج على #يوسف_الشريف علشان حاجتين

أولا المسلسل بنسبة كبيرة نضيف مفهوش ألفاظ ولا مشاهد خارجة

ثانيا إنه بيحتاج الواحد يفكر معاه شوية ويتعب علشان يفهم

واحتمال اتفرج على الاختيار غير كدا مليش.