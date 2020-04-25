بعد ظهور حالة كورونا جديدة .. الغلق الإدارى لعيادة طبيب بالإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 251 لسنة 2020 بالموافقة على أن تغلق اداريا عيادة الدكتور وليد محمد سالم بالقنطرة غرب بعد تعقيمها وتطهيرها .





كما قرر المحافظ العزل المنزلي لجميع المخالطين للحالة المصابة مع المتابعة اليومية لهم وذلك لمدة 14 يوما متواصلة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار ويحظر تحركات أهالى المريضة وأقاربها طوال المدة المشار اليها للحد من انتشار العدوى.





وأكد المحافظ، تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف وتفعيل كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا " المستجد.



