رمضانيات ريهام سعيد: لو اتحاربت تاني أنا مش هحارب وربنا بيرجع الحق.. شاهد

View this post on Instagram

كان نفسي تبقي الحياه من غير مشاكل ولا أعداء و لا مهاترات من غير حقد ولا حسدولا غيره . كان نفسي ابقي مش متهوره و لا مندفعه و قراراتي سريعه. كان نفسي معرفش ناس زباله . كان نفسي احب نفسي اكتر من كده بكتير و ابطل اغلط في حق نفسي كان نفسي الناس تسيبني في حالي و كان نفسي يسيبوني استمتع بنجاحي كان نفسي ماثقش في الناس بسرعه كان نفسي ماتصدمش في الي حواليه . اكيد عندي عيوب و عرفتها و هاصلحها مش عشان كنت وحشه و بقيت كويسه لا عشان كنت صغيره وكبرت. عمري ما حبيت الاذيه لحد و لا فرحت في حد . معرفش في وقت واله لا لو حتي فاضل يوم واحد في عمري انا هابتدي كل حاجه من جديد حتي حلمي هاحلم من جديد و هايني نفسي من جديد . لو اتحاربت تاني انا مش هاحارب . ربنا كبير و الحق بيرجع . تعالوا نستمتع بكل لحظه وًنستمتع بعباده ربنا في الشهر الكريم . يا رب يغفر لنا و يسامحنا هو ده المكسب الكبير . كل لحظه كنت مكشره فيها هاعوضها بضحكه حتي لو مفيش حاجه اضحك عليها بس طول ما في احمد فهمي و اكرم حسني لازم هانفضل نضحك🤣🤣 بجد برافو عاملين عمل عبقري. متضيعوش وقت تعالوا نحمد ربنا علي كل نفس خارج و طالع ربنا يديم علينا نعمه الصحه و الستر . بدايه جديده ادعوا كتير .