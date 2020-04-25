رمضانيات ريهام سعيد: لو اتحاربت تاني أنا مش هحارب وربنا بيرجع الحق.. شاهد





وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "كان نفسي تبقي الحياه من غير مشاكل ولا أعداء و لا مهاترات من غير حقد ولا حسد ولا غيره.. كان نفسي ابقي مش متهورة و لا مندفعة و قراراتي سريعة كان نفسي معرفش ناس زبالة".





وأضافت: " كان نفسي احب نفسي اكتر من كده بكتير وابطل اغلط في حق نفسي كان نفسي الناس تسيبني في حالي و كان نفسي يسيبوني استمتع بنجاحي كان نفسي ماثقش في الناس بسرعه كان نفسي ماتصدمش في اللي حواليه ".





وتابعت ريهام سعيد، قائلة: اكيد عندي عيوب و عرفتها و هاصلحها مش عشان كنت وحشه و بقيت كويسه لا عشان كنت صغيره وكبرت. عمري ما حبيت الاذيه لحد و لا فرحت في حد.. معرفش في وقت واله لا لو حتي فاضل يوم واحد في عمري انا هابتدي كل حاجة من جديد حتي حلمي هاحلم من جديد و هايني نفسي من جديد .. لو اتحاربت تاني انا مش هاحارب ".





وواصلت تعليقها قائلة: "ربنا كبير و الحق بيرجع .. تعالوا نستمتع بكل لحظة وًنستمتع بعبادة ربنا في الشهر الكريم.. يا رب يغفر لنا ويسامحنا هو ده المكسب الكبير .. كل لحظة كنت مكشره فيها هاعوضها بضحكة حتي لو مفيش حاجة اضحك عليها بس طول ما في احمد فهمي و اكرم حسني لازم هانفضل نضحك بجد برافو عاملين عمل عبقري".





وختمت ريهام سعيد تعليقها قائلة: متضيعوش وقت تعالوا نحمد ربنا علي كل نفس خارج و طالع ربنا يديم علينا نعمه الصحه و الستر.. بداية جديدة.. ادعوا كتير.









ويذكر ان تراجعت شيماء سيف عن هجومها علي الإعلاميه ريهام سعيد التي تحدثت عنها في فيديو لها قائلة: "أرى أن إنجى وجدان في حالة أنها فقدت وزنها لن يعرض عليها أعمال جديدة وكذلك الفنانة شيماء سيف التي أراها إذا فقدت وزنها لن تعمل في مجال الفن".

وكتبت شيماء سيف عبر حسابها الشخصي "إنستجرام": " بما اننا داخلين علي ايام مفترجة والصلح خير وهي بعتت وبدات فيه فحصل خير وهمسح الفيديو ".





نشرت الاعلامية ريهام سعيد صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "