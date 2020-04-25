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مرأة

نصيحة رمضانية.. تخلص من الإمساك الناتج عن نقص السوائل

السبت 25/أبريل/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحدث بعض المشاكل الصحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي لذلك يجب الانتباة إلى الطعام وتناول الخضروات بشكل يومي وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.

وفي هذا السياق قالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية إن الصائم قد يواجه بعض المشكلات الصحية ومنها الإمساك وهذا طبيعي بسبب قلة السوائل وأيضًا كثرة تناول اللحوم والدهون.

نصحت استشاري التغذية العلاجية خلال منشور لها، طرق للوقاية من هذه المشكلة :

• الحرص على تناول ٨-١٠ أكواب ماء
• تناول طبق كبير من السلطة يوميًا
• تناول بعض قطع من المشمش المجفف أو حبات التمر
• تناول كوب من مغلي النعنع
• الحرص على ممارسة رياضة المشي يوميًا ٤٥ دقيقة .
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