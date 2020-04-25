محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل بمنطقة الزراعة في الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمتابعة انتظام ورديات النظافة والتأكد من إلتزام العمال باتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتدائهم للكمامات والقفازات الواقية أثناء أعمال رفع القمامه والتجميل والإطمئنان على مشاركة رئاسة مركزي أبوكبير وديرب نجم بمعداتهم في رفع القمامة والمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتفعيل آلية العمل التكامل والجماعي بين رؤساء المراكز والمدن للوصول إلي بيئة نظيفة .





جاء ذلك اليوم السبت خلال جولته التفقدية بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق يرافقه نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، ووجيه سعدون رئيس مركز أبوكبير، ومحمد حجازى رئيس مركز ديرب نجم.





واطمأن المحافظ من رئيس مركز الزقازيق علي تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الخدمية مؤكدا ضرورة الاستمرار في حملات التوعية للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .





أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني والتواجد في الشارع لمتابعة اعمال النظافة والتجميل، والاطمئنان على معدلات نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينه والتأكد من التطبيق الحاسم للاجراءات الإحترازية والوقائية بالتنسيق مع الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بتوفير أقصي درجات الحماية للعاملين.





كما وجه المحافظ بتفعيل دور لجان المتابعه بمراكز ومدن المحافظة لرصد أي تعديات بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله والبناء العشوائي واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ، وتطبيق القانون بقوة وحسم علي المخالفين.