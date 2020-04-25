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أخبار العالم

العربية: ضباط أتراك يقودون المعارك ضد الجيش الليبي

السبت 25/أبريل/2020 - 05:54 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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قسم الخارجي
نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يتمسك بفرض مراقبة دولية على دخول السلاح إلى طرابلس.

وأضافت المصادر أن هناك ضباط أتراك يقودون المعارك حاليا ضد قوات الجيش الليبي.

وأكدت المصادر أن الجيش التركي أرسل مجموعات وعناصر اتصال مكلفة بمهام ميدانية في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن الجيش الليبي طلب من دول أوروبية مراقبة توريد تركيا السلاح إلى حكومة الوفاق، مؤكدًا تمسكه بانسحاب القوات التركية وحل الميليشيات المسلحة.

وأصدرت ثلاث دول أوروبية اليوم السبت، دعوة لوقف إطلاق النار فى ليبيا وإقامة هدنة إنسانية، وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

فى سياق منفصل قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت: إن مدينة ترهونة تعرضت منذ لحظات لقصف صاروخي عنيف من قبل مليشيات ومرتزقة حكومة الوفاق الإرهابية الموالية لتركيا. 
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