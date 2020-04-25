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فن

فيديو.. مقابلة عمرو الليثي مع غادة عبد الرازق في مسلسل سلطانة المعز

السبت 25/أبريل/2020 - 07:12 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
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شروق ابراهيم
ظهر الإعلامى عمرو الليثى فى بداية أولى حلقات مسلسل "سلطانة المعز" للنجمة غادة عبد الرازق الذى يعرض طوال الشهر الكريم على فضائيات النهار.

وجسَّد "الليثي" فى الحلقة، دور إعلامى يلتقي بشقيق غادة عبد الرازق، وهو يعمل محاميا للغلابة، ويحاول الليثى أن يلتقى بشقيقته "سلطانة"؛ لتسجيل حلقة معها.

وتسفر محاولات الليثي، عن التقائه بـ"سلطانه" ليدور بينهما  حوار شيَّق، ضمن احداث الحلقة الاولى.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبد المغني، ودينا، ومحمد حاتم.

وكان «الليثى» قد شارك في أكثر من تجربة درامية سابقة كضيف شرف منها مسلسل «لهفة» مع النجمة دنيا سمير غانم، ومسلسل «كلبش ٢» مع أمير كرارة.
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