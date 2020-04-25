AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رحلة استثنائية تتوجه إلى فرانكفورت لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا غدا

السبت 25/أبريل/2020 - 07:21 م
إيركايرو
إيركايرو
Advertisements
نورهان خفاجي

تسير شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، غدا الأحد، رحلة استثنائيه، إلى مدينة فرانكفورت، لعودة المصريين العالقين بألمانيا، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر، أن تعود رحلة إيركايرو الاستثنائية، إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء غدا الأحد، على متنها المصريين العالقين بألمانيا، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.


وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.


وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة بالأسماء.. 22 رحلة طيران استثنائية لعودة العالقين من 23 دولة

رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في بيروت.. اليوم

رغم تعليق الرحلات بسبب فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في بيروت اليوم.. ومرسى علم الدولي في انتظارهم

في ظل تعليق رحلات الطيران.. مصر للطيران: رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية.. العودة إلى مطار مرسى علم.. عزل القادمين لمدة 14 يوما

رحلات طيران مصرية تغادر القاهرة غدا لإعادة العالقين من 6 دول

لإعادة المصريين العالقين.. مصر للطيران تنظم 5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة في 6 دول.. عودة جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي.. تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك 14 يومًا

ترشيحاتنا

سما المصري تتصدر تويتر.. بعد فيديو القبض عليها

مهتز نفسيا يحطم باب مسجد في القليوبية

مسلسل عمر ودياب الحلقة 2 : علي ربيع ومصطفى خاطر يتعرضان لحادث ومهددان بالحبس

جرائم رمضان.. ابنة تمزق جسد والدتها العجوز في الإسماعيلية

الصحة: تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في ثاني أيام رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟