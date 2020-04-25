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فن

هاجم أحمد العوضى وتجاهل أخته.. شقيق ياسمين عبد العزيز يختار افضل ٣ أعمال درامية فى رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 08:07 م
وائل عبد العزيز وياسمين
وائل عبد العزيز وياسمين عبد العزيز واحمد العوضى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان وائل عبد العزيز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يختار افضل ثلاثة اعمال من وجهة نظره يتم عرضها الان فى رمضان 2020. 

وقال وائل عبد العزيز : "افتح يا بنى قوصين "النهاية والفتوة وفرصة تانية" وتجاهل وائل مسلسلى "الاختيار ونحب تانى ليه" على الرغم من أن مسلسل "الاختيار" اثار حالة من الاعجاب الشديد لدى الجمهور منذ عرض الحلقة الاولى له. 

وهاجم وائل فى تعليق اخر له أداء أحمد العوضى فى مسلسل "الاختيار" بينما تجاهل تماما مسلسل "ونحب تانى ليه" لشقيقته ياسمين عبد العزيز على خلفية ازمته معهما بسبب علاقتهما سويا والتى لم تاخذ الشكل الرسمى حتى الان. 

وجاءت التعليقات من متابعى وائل عبد العزيز لتؤكد على وجهة نظره حيث قال البعض عندك حق فى اختياراتك. 

يذكر ان وائل عبد العزيز دخل فى خلاف حاد بينه وبين شقيقته ياسمين واحمد العوضى بسبب علاقتهما سويا والتى كشف عنها وائل واعترف بها كل منهما بكلمة واحدة "احبك" عبر انستجرام.  
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