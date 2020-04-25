بدون جراحة.. تقنية تخلصك من مشاكل البشرة

تبحث الكثير من السيدات على طرق تجميلية آمنة لتظهر بشكل رقيق أمام المرآة، كما أنها تريد دائما بوضع المواد التجميلية لإخفاء ما بها من عيوب في البشرة أو علامات الشيخوخة.









ويطلق على هذه التقنية اسم V Line حيث تقوم بالقضاء على مشاكل ضمور الأصداغ والذقن المدبب، فضلا عن إضفاء التناسق على ملامح الوجه. وأكدت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، أن هناك تقنية جديدة ظهرت بدون جراحة وهي حقن تكساس التي تساعد السيدات على إضفاء اللمسات الجمالية والشبابية على البشرة









وأضافت أن تلك الحقن لا تقتصر على كبار السن فقط، فهي متاحة لجميع الأعمار، حيث تصنف ضمن عمليات تسمين الوجه التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص، وهو ما يجعلها إجراء تجميليا مطلوبا فهي لا تقتصر على شد الجلد وإخفاء الشيخوخة فقط، بل لها العديد من الاستخدامات التجميلية المهمة الأخرى.









وأوضحت الدكتورة داليا شهاب أن هذا الإجراء يتم تحت تأثير التخدير الموضعي حيث يقوم الطبيب المختص بتحديد الأماكن التي ستخضع للحقن، ومن ثم تحديد الإجراء التجميلي الذي ستحتاجه المريضة، وهو ما يختلف من حالة لأخرى وبعدها يتم تخدير الأماكن المحددة والانتظار حوالي 20 دقيقة، ومن ثم يبدأ إجراء الحقن الذي غالبا ما يتم في خطي جانبي الفك، حيث أن ملء تلك المناطق بمادة الفيلر تمنح الوجه الاستدارة وبالتالي يبدو الفك وجانبي الوجه أعرض نسبيا مما هم عليه في الطبيعة.



