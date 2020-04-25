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مرأة

بدون جراحة.. تقنية تخلصك من مشاكل البشرة

السبت 25/أبريل/2020 - 08:33 م
بدون جراحة.. تقنية
بدون جراحة.. تقنية تخلصك من مشاكل البشرة
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حياة عبد العزيز
تبحث الكثير من السيدات على طرق تجميلية آمنة لتظهر بشكل رقيق أمام المرآة، كما أنها تريد دائما بوضع المواد التجميلية لإخفاء ما بها من عيوب في البشرة أو علامات الشيخوخة.


وأكدت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، أن هناك تقنية جديدة ظهرت بدون جراحة وهي حقن تكساس التي تساعد السيدات على إضفاء اللمسات الجمالية والشبابية على البشرة، ويطلق على هذه التقنية اسم V Line  حيث تقوم بالقضاء على مشاكل ضمور الأصداغ والذقن المدبب، فضلا عن إضفاء التناسق على ملامح الوجه.


وأضافت أن تلك الحقن لا تقتصر على كبار السن فقط، فهي متاحة لجميع الأعمار، حيث تصنف ضمن عمليات تسمين الوجه التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص، وهو ما يجعلها إجراء تجميليا مطلوبا فهي لا تقتصر على شد الجلد وإخفاء الشيخوخة فقط، بل لها العديد من الاستخدامات التجميلية المهمة الأخرى.


وأوضحت الدكتورة داليا شهاب أن هذا الإجراء يتم تحت تأثير التخدير الموضعي حيث يقوم الطبيب المختص بتحديد الأماكن التي ستخضع للحقن، ومن ثم تحديد الإجراء التجميلي الذي ستحتاجه المريضة، وهو ما يختلف من حالة لأخرى وبعدها يتم تخدير الأماكن المحددة والانتظار حوالي 20 دقيقة، ومن ثم يبدأ إجراء الحقن الذي غالبا ما يتم في خطي جانبي الفك، حيث أن ملء تلك المناطق بمادة الفيلر تمنح الوجه الاستدارة وبالتالي يبدو الفك وجانبي الوجه أعرض نسبيا مما هم عليه في الطبيعة.

وشددت الدكتورة داليا أنه في حال رغبة المريضة بالحصول على أعلى درجة من التناسق في المظهر العام حيث رقبة مشدودة وفك عريض ووجه أملس مكتمل الاستدارة، سيتم في هذه الحالة حقن بوتكس نفرتيتي أولا في المواضع المُحددة مثل عصيبات الرقبة والمناطق التي تعاني من ارتخاء الجلد، وبعدها يتم حقن الفيلر تكساس على جانبي الفك لتحقيق امتلاء تلك المنطقة، وهو ما سيتحقق من خلاله النتائج المرغوبة تماما.
داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية
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