عشان حرارة المطبخ .. طرق طبيعية بسيطة للتخلص من التهاب البشرة

يعانى الكثير من الأشخاص من تهيج و التهاب البشرة ، وخاصة مع درجة الحرارة المرتفعة فى فصل الصيف، ولذلك نقدم لكم طرق بسيطة وسهلة للتخلص من التهاب البشرة فى وقت قليل.





وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم الوصفات البسيطة وهى...

















الزبادي والخيار

الخيار مكون مهدئ ومرطّب للبشرة. ممزوجًا بخصائص تقشير الزبادي ، لديك قناع مغذي للوجه يمنحك بشرة متوهجة ورطبة وناعمة.

مكونات 2

ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة خيار مبشور





طريقة الاستعمال

خذ الخيار المبشور في وعاء.

أضف الزبادي إلى هذا واخلط كل شيء معًا جيدًا.

ضع العجينة على وجهنا.

اتركه لمدة 10 دقائق. اشطفه جيدًا لاحقًا.









الزبادي ودقيق الأرز

يعمل دقيق الأرز على تحسين ترطيب البشرة وله خصائص مضادة للأكسدة تساعد على الحفاظ على بشرة الشباب.





مكونات 1

ملعقة صغيرة زبادي 1/2

ملعقة صغيرة من دقيق الأرز





طريقة الاستعمال

خذ اللبن في وعاء.

أضف إليه دقيق الأرز واخلطه جيدًا.

ضعي الخليط على وجهك.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة. اشطفيه باستخدام ماء فاتر.



