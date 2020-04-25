أزمة كورونا.. الكمامة تورط رئيس جنوب إفريقيا فى موقف كوميدى أثناء خطاب رسمى.. فيديو

تعرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا لموقف محرج فكاهي سيذكره التاريخ له في زمن جائحة أزمة كورونا، عندما أرتدى الكمامة على عينيه بدلا من أنفه بالطريقة الصحية أثناء خطابه أمام المواطنين.

أعلن رئيس جنوب أفريقيا عن تخفيف بعض القيود في البلاد، بدءا من شهر مايو القادم، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأصدرت السلطات فى جنوب إفريقيا قرارا بفرض حظر تجول اعتبارا من مطلع مايو، في الوقت الذى تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد.





وأكدت سلطات جنوب أفريقيا أن حظر التجول يبدأ في الثامنة مساء، وسيستمر حتى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بتوصيل المواد الغذائية خلال ساعات عدم الحظر.



