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توك شو

أزمة كورونا.. الكمامة تورط رئيس جنوب إفريقيا فى موقف كوميدى أثناء خطاب رسمى.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 09:00 م
الكمامة تورط رئيس
الكمامة تورط رئيس جنوب إفريقيا
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كـريـم الـخـطـيـب
تعرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا لموقف محرج فكاهي سيذكره التاريخ له في زمن جائحة أزمة كورونا، عندما أرتدى الكمامة على عينيه بدلا من أنفه بالطريقة الصحية أثناء خطابه أمام المواطنين.

أعلن رئيس جنوب أفريقيا عن تخفيف بعض القيود في البلاد، بدءا من شهر مايو القادم، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصدرت السلطات فى جنوب إفريقيا قرارا بفرض حظر تجول اعتبارا من مطلع مايو، في الوقت الذى تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد.

وأكدت سلطات جنوب أفريقيا أن حظر التجول يبدأ في الثامنة مساء، وسيستمر حتى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بتوصيل المواد الغذائية خلال ساعات عدم الحظر.

ياتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
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