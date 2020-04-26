الأعلى للإعلام يناقش مخالفات إعلان قطونيل أون لاين .. اليوم

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا، اليوم الأحد " أون لاين " ، لمناقشة تقارير رصد الأعمال التى عرضت أول رمضان من البرامج والاعلانات وإعداد توصيات بشأنها .





كانت اللجان المختصة قد رصدت مخالفات فى إعلان قطونيل الذى تقوم بتقديمه ميس حمدان وسيتم مناقشة المخالفات خلال اجتماع مخصص لذلك.





ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا بتوصياتها ، واستدعاء الشركة لتعديل الإعلان وإزالة المشاهد المخالفة.





ومن المقرر أيضا أن يتم توقيع العقوبة المناسبة وفقا للقانون.





يذكر أن البرلمان ممثلا فى اللجنة التشريعية قد تحرك ضد اعلان قطونيل وطالبت اللجنة بتوقيع العقوبة القانونية على الشركة والتى تصل إلى الحبس والغرامة.