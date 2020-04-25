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هشام الحلبي: مصر انتصرت فى اكتوبر باستخدام علم سبق عصره

السبت 25/أبريل/2020 - 10:28 م
اللواء هشام الحلبى
اللواء هشام الحلبى
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أسامة علي

قال اللواء طيار هشام الحلبى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن قبل حرب أكتوبر 1973، كانت هناك محاولات للسلام  منها ما هو برعاية فرنسية، لافتا إلى أن هذه المحاولات كانت تريد فرض السلام على مصر لكن مع انتقاص جزء من سيناء.


وتابع الحلبي خلال مداخلة هاتفية له القناة الفضائية "الأولى أن مصر حققت الانتصار بالمزج ما بين استخدام القوة الصلبة والقوة الناعمة (الحرب والتفاوض)، وهو ما استخدمه الرئيس الراحل أنور السادات قبل سنوات، وأصبح فى الوقت الحالى علما حديثا يسمى"القوى الذكية".


وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، مصر رفضت هذه المحاولات وكان ليس هناك ما هو بديل عن الحرب لكسر نظرية الامن الاسرائيلي.

وأوضح اللواء هشام الحلبي، أن انتصار اكتوبر 73 لم يكن انتصارا في الحرب فقط، بل كان كسر علوم عسكرية تعتمدها إسرائيل والدول الغربية آنذاك.


وكشف المستشار بأكاديمية ناصر،أن افتتاحية حرب أكتوبر 73، كانت عبارة عن 3 اقتحامات رئيسية هى اقتحام قناة السويس، الساتر الترابى، واقتحام خط بارليف، معقبا:" مش اسمه عبور القناة، لكن اسمها اقتحام القناة".

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