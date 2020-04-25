هنا شيحة تروج لمسلسل شاهد عيان.. شاهد









روجت الفنانة هنا شيحة لمسلسلها الجديد"شاهد عيان" الذى يعرض حاليا فى موسم رمضان 2020.









ونشرت بوستر العمل عبر صفحتها على "إنستجرام"وكتبت: " قنوات ومواعيد عرض مسلسل شاهد عيان"





وتقدم فيه هنا دور ندى ، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.





ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.









ويذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل نصيبى وقسمتك 3 حكاية "اتفضلوا فى الصالون" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبير.







