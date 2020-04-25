AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنا شيحة تروج لمسلسل شاهد عيان.. شاهد

السبت 25/أبريل/2020 - 10:53 م
هنأ شيحة
هنأ شيحة
Advertisements
محمد بدران


روجت الفنانة هنا شيحة لمسلسلها الجديد"شاهد عيان" الذى يعرض حاليا فى موسم رمضان 2020.


ونشرت بوستر العمل عبر صفحتها على "إنستجرام"وكتبت: " قنوات ومواعيد عرض مسلسل شاهد عيان"

وتقدم فيه هنا دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي. 


ويذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل نصيبى وقسمتك 3 حكاية "اتفضلوا فى الصالون" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبير.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مثال الحب في عيني.. هنا شيحة توجه رسالة مؤثرة إلى والديها في عيد زواجهما

هنا شيحة تقلق جمهورها عليها بهذه الصورة.. شاهد

طرح برومو مسلسل شاهد عيان لـ حسن الرداد وبسمة

حسن الرداد يطرح بوستر مسلسله الجديد.. شاهد عيان

بهذه الطريقة.. هنا شيحة تروج لمسلسل شاهد عيان

وليد فواز يطرح بوستر مسلسله الجديد.. شاهد عيان

ترشيحاتنا

علي معلول ضحية رامز مجنون رسمي .. الحلقة الثانية

قصة سيدنا إدريس مع ملك الموت.. على جمعة يكشف عنها

بشرى.. تعافي 94 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفى أبو قير

تعليق مؤثر من محمد رجب على مشاركته ضيف شرف في "الاختيار"

بعد تصدر#إلغاء_امتحانات_سنوات_التخرج.. أستاذ جامعي يرد

بعد تسجيل 227 إصابة اليوم.. صحة النواب للمواطنين: عليكم تحمل المسئولية مع الحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة

بالشيفون المنقط .. حلا شيحة تثير الجدل على السوشيال ميديا