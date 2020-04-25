عزل 11 حالة قادمة من الخارج عبر ميناء دمياط فى مدرسة برأس البر ضمن الإجرءات الوقائية لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط انه تم تجهيز المدرسة الاعدادية بشارع 107 براس البر، لاستقبال الحالات السلبية للقادمين من خارج البلاد عبر ميناء دمياط لعزلهم.





وأكد فى تصريحات ل صدى البلد ان المدرسة بها 11 حالة ولكنها ليست حالات ايجابية بل يتم اتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر ان يتم عزل الحالات بالمدرسة لمدة 14 يوما للتأكد من عدم الاصابة وبالفعل خرج اليوم حالتان من العزل بعد التأكد من عدم اصاباتهم بالفيروس





وأوضح طلحة ، انه تم تجهيز بعض الأماكن داخل نطاق المحافظة تكون مناطق عزل للحالات المخالطة إذا استدعى الأمر ذلك، ومنها المدينة الجامعية الأزهر بدمياط الجديدة والمراكز التعليمية للشباب.





وناشد طلحة أهالى دمياط، بالالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بقرارات الحظر فلقد اوشك الوباء ان ينتهى ولكنه يحتاج الى التزام المواطنين.





يذكر ان عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد من أبناء محافظة دمياط حتى اليوم وصل الى 86 حالة تعافي ، وإن المحافظة تشهد استقرارا ملحوظا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث يرتفع يوميا عدد حالات التعافي وخروجهم من مستشفيات العزل بدمياط والمحافظات الاخرى.













