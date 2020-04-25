معاملة قاسية من أهل قرية لأسرة مصابة بـ كورونا .. تفاصيل

روى عمر محمد والد أصغر توءم مصابين بفيروس كورونا فى مصر، تفاصيل إصابته وأسرته المكونة من 6 أفراد بكورونا والحالة الصحية للطفلين التوءم.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن الطفلين تجاوزا مرحلة الخطر وحالتهما في تحسن مستمر، لافتا إلى أنه قبل يومين تعرض أحد التوءمين إلى ضيق تنفس شديد.





وتابع والد الطفلين "باكيا"، كنت تعبان نفسيا وانا شايف ولادى فى مستشفى العزل، لافتا إلى أنه يعمل فني أشعة في مستشفى الأقصر الدولى، وزوجته تعمل ضمن الاطقم الطبية.





وطالب والد الطفلين،المسؤولين بإجراء الكشف الطبى على أهالى قرية بالاقصر بعد إصابة 6 من أسرة، لافتا إلى ان الاسرة تعامل بطريقة سيئة من أهالى القرية.





وختم والد أصغر توءم مصابين بفيروس كورونا حديثه قائلا:" كنت بتمنى الارض تتشق وتبلعنى.