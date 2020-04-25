أحمد موسى: نتذكر اليوم مجزرة إبادة الأرمن على يد أجداد أردوغان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا نتذكر اليوم جريمة أجداد أردوغان بقتل وتهجير 1.5 مليون أرمني في 24 ابريل 1915.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكد انه يتذكر الأرمن وكل من عانى في الكارثة الكبري .





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ترامب اكد أنه تم تهجير وقتل 1.5 مليون أرمني ونتذكر جميعا من عانوا في تلك الكارثة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" رئيسة مجلس النواب الأمريكي أكدت أن الجرائم البربرية العثمانية ضد الأرمن وصمة عار"، مضيفا:" لا يمكن إنكار جريمة إبادة الأرمن التي نفذها جدود اردوغان".