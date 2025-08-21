مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتصارًا ثمينًا بنتيجة 2-1 على حساب مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت ثنائية الزمالك عن طريق خوان ألفينا وشيكو بانزا، فيما سجل هدف مودرن سبورت الوحيد مدافع الزمالك محمود حمدي الونش بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمّد رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز علي مودرن سبورت

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في الجولة الرابعة من الدوري يوم الثلاثاء 26 أغسطس الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.