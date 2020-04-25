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أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يعود لممارسة عمله بعد تعافيه من فيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 11:43 م
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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رحيم يسري
يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاستئناف عمله ابتداء من الاثنين، عقب تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وخرج رئيس الوزراء من المستشفى في عيد القيامة يوم الأحد،  بعد قضاء ثلاث ليال في العناية المركزة.

ونقلت سكاي نيوز عن مصدر بمكتب رئيس الحكومة "10 داونينج ستريت" قوله إن جونسون متلهف للعودة للعمل وسيزاول مهامه مجددا يوم الاثنين.

ويواجه جونسون المعضلة الأكبر وهي ما اذا كان سيتم تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا، ام سيتم تمديد الإغلاق المفروض.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 813 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 20319.
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